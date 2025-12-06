93% от българите имат интернет в дома си

Пиксабей

Запазва се тенденцията за ежегодно увеличаване на домакинствата в страната с достъп до интернет – близо 93 процента от тях имат достъп до глобалната мрежа в домовете си – това сочат най-новите данни за Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии през 2025-а година. Това предаде БНР.

Потребителите най-често използват интернет за телефонни или видео разговори, всеки втори пазарува онлайн, а най-малко са тези, които участват в онлайн консултации, анкети, гласуване по граждански и политически въпроси – едва 6.6 на сто.

Почти 95 процента от домакинствата, живеещи в градовете, разполагат с интернет връзка, а тези в селата – малко над 86 на сто. За последните десет години разликата в цифровата свързаност между градските и селските райони намалява от 21,5 процентни пункта до сегашните 9.

Югозападният район e с най-висок дял на домакинства с достъп до интернет – 96 процента, а най-малко разполагат с онлайн свързаност в Северозападният – близо 87%.

През 2025 г. 86.5% от хората на възраст между 16 и 74 години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, като делът им расте с 4,6 процентни пункта в сравнение с предходната година. Делът на хората, които никога не са сърфирали в интернет, намалява до 7%.

Най-активни потребители на интернет са учащите – над 99% и хората до 34 години. Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет e мобилен телефон, следван от лаптоп. Висшистите се възползват по-често от услугите на електронното управление – почти 66 процента, при едва 8.7% за населението с основно и по-ниско образование.

Жените пазаруват онлайн повече от мъжете - съответно 53 и 49%. Най-активни при закупуването на стоки и услуги по интернет са хората на възраст 25-34 години – над 70 процента.

