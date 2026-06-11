94 мотоциклета, 11 спортни автомобила и 107 души са установени при снощната спецакция край Пловдив

кадър: БНТ

След акцията на полицията в Пловдив на "Асеновградско шосе" снощи в 20.30 часа, на място бяха установени стотици мотористи, както и собственици на автомобили, за които се предполага, че може да се събрали за участие в нерегламентирани гонки. От полицията в града обявиха, че следят мрежите, чрез които се организират подобни събития и снощната операция не е била по сигнал.

"На място установихме голяма група мотоциклети, 94 на броя, 11 спортни автомобила, общо 107 лица, които, организирано, в социални мрежи или по някакъв друг вид комуникация, се бяха събрали на място с някаква идея, вероятно да се организират нерегламентирани гонки.", каза в ефира на БНТ ст. ком. Васил Костадинов, директор на ОД на МВР - Пловдив.

Опитваме се да придобиваме предварителна информация за такива организирани в такъв мащаб гонки, а след снощната акця установихме голям брой лица, спрямо които евентуално в бъдеще могат да бъдат прилагани превантивни мерки, допълни Васил Костадинов.

"Не мога да кажа, че са често явления за града или околността на града, но те не са изключени и практиката назад във времето също е показала, че такива събития все пак се случват. Да припомня, че на същия този пътен участък преди време беше регистриран такъв случай, отново след специализирана полицейска операция, която проведохме, включително имаме и осъдителна присъда на лица, които организираха там гонки.", посочи директорът на ОД на МВР - Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

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