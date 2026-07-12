950 мълнии за 60 минути в Северозападна България

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Около 950 са засечените мълнии за последните 60 мин в района на СЗ България, обяви Метео Балканс.

В с.Медковец, област Монтана около 30 минути дъжд и гръмотевици, без градушка, съобщиха читатели.

До 2 часа, се очаква гръмотевична буря да премине през София, Перник и Кюстендил

Ето и прогнозата на Метео Балканс.

През новата седмица времето в България ще покаже типичния си летен характер – слънчеви и горещи периоди ще се редуват с краткотрайни, но на места интензивни гръмотевични бури. След сравнително спокойно начало на периода се очаква временно повишение на температурите, последвано от ново дестабилизиране на атмосферата в края на работната седмица.

Слънчево начало и постепенно затопляне

През първите дни от седмицата над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността се очакват предимно над Източна България и планинските райони.

На отделни места там не са изключени изолирани краткотрайни валежи, но те ще бъдат с локален характер и няма да обхванат значителни територии.

Вятърът постепенно ще отслабва, а в много райони временно ще стихва. Това ще създаде условия за по-бързо повишение на дневните температури.

Към сряда летните горещини ще се завърнат по-осезаемо. Максималните температури в страната ще достигат между 30 и 37 градуса, като най-топло се очаква да бъде в низините и равнинните райони.

В четвъртък и петък атмосферата отново ще стане неустойчива

Спокойното и горещо време няма да се задържи дълго. През четвъртък и петък въздушната маса над България отново ще се дестабилизира.

Още около обяд и в следобедните часове ще започне развитие на мощна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в страната се очакват краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

При по-интензивните гръмотевични клетки са възможни силни пориви на вятъра, значителни количества дъжд за кратко време и градушки. Валежите ще имат типичен летен характер и ще бъдат разпределени неравномерно – възможно е в един район да премине силна буря, докато само на няколко километра почти да не вали.

С преминаването на нестабилната въздушна маса температурите временно ще се понижат. В петък максималните стойности ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса.

Какво време ни очаква през почивните дни?

През уикенда тенденцията е към постепенно стабилизиране и ново затопляне. В сутрешните часове и през по-голямата част от деня ще преобладава слънчево време.

Около и след обяд обаче отново ще се развива купеста, а на места и купесто-дъждовна облачност. Изолирани краткотрайни валежи и гръмотевици са възможни главно над планинските и полупланинските райони.

В останалата част от страната вероятността за валежи ще бъде по-малка, а слънчевите часове ще преобладават.

Температурите отново ще тръгнат нагоре и времето ще стане по-топло, с типични за летния сезон стойности.

Лятна седмица с резки промени във времето

Като цяло ни очаква динамична лятна седмица. След слънчевото и постепенно по-горещо начало, в четвъртък и петък рискът от гръмотевични бури и локални градушки ще се повиши значително.

През почивните дни атмосферата постепенно ще се успокои, но локални следобедни бури в планинските райони остават възможни.

Следете актуалните краткосрочни прогнози, тъй като при подобна атмосферна обстановка местоположението и интензивността на летните гръмотевични бури могат да се променят бързо.

Редактор "Екип на Петел",

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