960 години навърши мястото, където е коронован последния крал на Великобритания

На 28 декември преди 960 години е основано Уестминстърското абатство, където е коронован последния крал на Великобритания.

Коронацията на крал Чарлз III се проведе на 6 май 2023 г. Церемонията беше историческо събитие, първата коронация във Великобритания от 70 години и за първи път беше излъчвана на живо онлайн, с участието на кралица Камила и множество световни лидери.

На 28 декември 1065 г. в Лондон е завършено строителството на църквата „Свети Петър“, основата на Уестминстърското абатство. На този ден църквата е осветена. Днес от тази структура са останали само кръглите арки и носещите колони на криптата. В криптата сега се помещава музей, посветен на абатството, което датира от 1052 г. и е основано от английския крал Едуард Изповедник.

Папата дал разрешение на застаряващия крал да построи манастир, посветен на Свети Петър, покровител на Ватикана, в замяна на пътуване до Рим. Църквата е построена от крал Едуард и осветена през 1065 г. Тя служи като основа за абатството , което е открито през февруари 1066 г. Впоследствие става място за коронация на всички британски монарси. Първият човек, коронясан там, е Уилям Завоевателя през 1066 г.

Строежът на сегашната сграда на абатството започва през 1245 г. по заповед на Хенри III и под надзора на кралския зидар Хенри Рейн. През 14-ти век английският архитект Хенри Йевеле прави значителен принос за строителството, като ръководи изграждането на Къщата на абата, нефа и западния манастир, както и гробниците на Едуард III, Ричард II и кардинал Саймън Лангам.

През 16-ти век Хенри VII продължава строителството, добавяйки параклис, посветен на Дева Мария. Западните кули на абатството са завършени до средата на 18-ти век.

Абатството е било последното място за почивка на много видни англичани: крале, писатели, учени и музиканти. Сред тях са Елизабет I (1533–1603), Георг Фридрих Хендел (1685–1759), Исак Нютон (1643–1727) и Чарлз Дарвин (1809–1882).

Тук се намира и Гробницата на Незнайния воин като символ на паметта на войниците, загинали по време на Първата световна война.

Кътът на поетите съдържа тленните останки на Джефри Чосър, Самюъл Джонсън, Тенисън, Браунинг, Дикенс и много други известни писатели и поети. Погребан е и известният актьор Дейвид Гарик.

Освен това тук има множество паметници: на Милтън, Кийтс, Шели, Хенри Джеймс, Т. С. Елиът и други. Сред по-късните паметни плочи можете да намерите такива, посветени на поета Дилън Томас и Лорънс Оливие.

Уестминстърското абатство е действаща църква, където ежедневно се провеждат литургии и служби. Тя е обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

