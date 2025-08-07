97 военни от Шумен заминаха за мисия в Косово

кадър: Шум бг

Контингент от 97 военнослужещи – 90 мъже и 7 жени, тръгнаха днес на 7-месечна международна мироопазваща мисия на НАТО в Република Косово.

Церемонията по изпращането се проведе пред сградата на Община Шумен и на нея присъстваха генерал-лейтенант Михаил Попов – заместник-началник на отбраната, флотилен адмирал Галин Манев – заместник-командир на Съвместното командване на силите, бригаден генерал Пламен Йорданов – заместник-командир на Сухопътните войски, полковник Иван Вълев – командир на 5-то бригадно командване, областният управител на Шуменска област Катя Иванова, зам.-кметът по икономическо развитие Николай Колев, близки и роднини на военнослужещите.

„Сигурен съм, че вашият опит и вашата подготовка ще ви позволят да се представите на ниво. Винаги имайте една мисъл в главата си – в Косово вие не представяте 29 механизиран батальон, не представяте Сухопътни войски. Пред нашите съюзници вие представяте Българската армия, а пред местното население вие сте представители на НАТО. Пожелавам ви успех и ви очакваме в същия състав през февруари“, каза в словото си заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов, предаде Шум бг.

Водосвет отслужи архиерейският наместник отец Димитър. Командирът на контингента подполковник Иван Комитов получи от зам.-кмета на Шумен Николай Колев икона.

Основаната част от контингента е сформирана от 29-ти механизиран батальон от състава на 5 бригадно командване – Плевен, допълнен е и с военнослужещи от 61-ва механизирана бригада в Карлово, 4 артилерийски полк – Асеновград и военнослужещи от Съвместното Командване на силите, Военно медицинска академия и Военна полиция – Варна.

Военните са преминали двумесечно обучение в Учебен център „Дивдядово“ и шуменското Военно формирование 54060.

В Косово те ще бъдат дислоцирани в италианската база „Виладжио“, като ще изпълняват различни задачи - ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, механизирани и пеши патрули, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир „Високи Дечани“,поддържане на сили за бързо реагиране /QRF/.

