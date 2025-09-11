98% от практикантите в Lidl препоръчват програмата

Успешно издание след прием за първа година на непълнолетни отчита смарт ритейлърът

12-ото издание на практикантската програма на Лидл България премина при изключително силен интерес. 440 младежи избраха компанията за свой първи работодател и прекараха летните месеци в трупане на знания и умения за бързооборотната търговия. Близо 79% процента от участниците бяха ученици на възраст 16-17 години след като за първи път смарт ритейлърът отвори прием в програмата и за непълнолетни.

Всички магазини на Lidl в страната посрещнаха практиканти през лятото и ги приобщиха с осигуряването на ментор-професионалист в екипа, подкрепяща среда и обучения. 98% от участниците, дали обратна връзка за програмата, посочват, че биха препоръчали практиката на свои връстници. За 91% заплащането и допълнителните придобивки са мотивиращи, а 73% оценяват средата като позитивна и подкрепяща.

„Попаднах в позитивна среда, а екипът е уникален“, споделя Александра Иванова, ученичка в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия във Велико Търново, която в края на програмата спечели голямата награда iPhone 16 pro. Александра избира да работи два месеца в Lidl магазин в старопрестолния град и високо оценява ползата от практиката по отношение на натрупаните умения, контакти и приятелства, наред с удовлетворението да се чувства полезна. Включването на непълнолетни в програмата е оценено като позитивно и от 98% от мениджърите на магазини. Те гледат на програмата като полезен инструмент за развитието на младите хора в подкрепяща среда.

Три стипендии на стойност 1500 лв. зарадваха практиканти от Петрич, София и Перник. Ученичката от столичното 7 СУ „Свети Седмочисленици“, Николета Петрова определя участието си в програмата като чудесно. По тази причина решава директно да остане на постоянна позиция в магазина и да съчетава ученето с работа. Стипендията допълнително ще подкрепи плановете й за развитие.

„Мотивацията ми да се включа в практикантската програма дойде от желанието да помогна финансово на родителите си. Исках да видя как се изкарват пари, защото така се научаваш да ги цениш повече. Бих се върнал в Lidl заради приятелската среда“, споделя Михаил Жеков от Шумен, който пък спечели ваучер за Lidl продукти на стойност 600 лв.

Насърчаването на умения и ранно кариерно ориентиране са сред приоритетите на компанията, ето защо наградният фонд на практикантската програма включваше персонални сесии за кариерно ориентиране, които зарадваха още четирима участници. Сертифицираният кариерен консултант ще им бъде полезен в очертаването на следващите образователни стъпки по пътя към мечтаната професионална сфера.

