98-годишен ветеран смаза Тесла с танка си: Г-н Мъск, видял съм фашизма, смазахме го преди, ще го смажем отново

Кадър Х

98-годишен ветеран от Втората световна война се завърна в танка си, за да унищожи последната нацистка кола, предаде Днес.бг. Той има послание към Илон Мъск, Тесла, Путин, Тръмп и международното регресивно движение. Смазахме фашизма преди и ще го смажем отново, така че да започваме, нали?

Във видео, публикувано онлайн, се вижда автомобилът Tesla, с номер FASCISM, срещу който се изправя остарелия танк.

"Името ми е Кен Търнър. Аз съм 98-годишен ветеран и съм служил в британската армия през Втората световна война, както и този танк Sherman", казва мъжът във видеото.

"Достатъчно стар съм, за да съм видял фашизма първия път, когато се появи. Сега се връща отново", казва Търнър. "Илон Мъск, най-богатият човек на света, използва огромната си сила, за да подкрепя крайната десница в Европа. А парите му идват от колите Tesla. Е, имам едно послание за господин Мъск - смазахме фашизма преди, ще го смажем отново."

След това той преминава с танка си върху колата, като след него не остава нищо повече от купчина желязо.

A 98 year old World War 2 veteran, returned to his tank to destroy one last Nazi car. He has a message for Elon Musk, Tesla, Putin, Trump and the international regressive movement.



We crushed fascism before, and we'll crush it again, so let's go shall we? pic.twitter.com/PXqsQPx0rI