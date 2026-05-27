A2A плащания: Как работят и защо са по-добра алтернатива?

В света на дигиталните финанси все по-често се говори за A2A payments (BG) като алтернатива на традиционните методи. Но как всъщност работят тези директни плащания и защо бизнесите ги предпочитат?

Как работи A2A моделът?

При A2A плащанията клиентът:

избира този метод – независимо дали плащането е в checkout на страница, чрез платежен линк или QR код

избира своята банка

потвърждава трансакцията

Средствата се прехвърлят чрез директен банков трансфер без участие на картови схеми.

Какво отличава A2A от картовите плащания?

Основната разлика е в структурата. Докато картовите плащания преминават през няколко посредника, A2A използва директна връзка между банковите сметки.

Това води до:

по-ниски разходи

по-малко забавяния

по-висока прозрачност

Защо е по-добра алтернатива?

По-ниски такси

Бизнесите могат значително да намалят разходите си за директни плащания, тъй като липсват допълнителни посредници.

По-бързи трансакции

Средствата често постъпват почти веднага или в рамките на стандартен банков превод.

По-висока сигурност

Плащането се извършва в банкова среда, което гарантира защита на данните.

По-добро потребителско изживяване

Без въвеждане на карта – само няколко клика.

Къде се използват A2A плащанията?

Те намират приложение в:

онлайн магазини

услуги от разстояние

плащания чрез линкове и QR кодове

Решения като IRIS Pay позволяват лесно внедряване на директен банков трансфер в различни канали – от сайт до мобилни приложения.

Какво показва практиката?

Все повече компании преминават към този модел, защото той комбинира:

ефективност

сигурност

ниска цена

Именно това прави A2A payments една от най-обещаващите технологии в сферата на директните плащания .

A2A не просто допълва съществуващите методи – той ги надгражда. За бизнесите, които търсят по-добра алтернатива на картовите плащания, директният банков трансфер се превръща в логичен избор.

