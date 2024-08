АББА забрани на Доналд Тръмп да използва песните ѝ на предизборни митинги

Кадър БНТ

Шведската поп група АББА призова кандидатът за президент на Съединените щати Доналд Тръмо да спре да използва песните ѝ на предизборни митинги, съобщи "Политико".

"Ние, заедно с членовете (на АББА), установихме, че са били публикувани видеоклипове, в които се използва музика на АББА по време на събития на Тръмп и поискахме такова използване да бъде веднага свалено и премахнато. Universal Music Publishing AB и Polar Music International AB не са получили заявление, така че нито позволение, нито лиценз са били предоставени на Тръмп", заяви звукозаписната компания на шведската група.

Хитови песни на АББА като "The Winner Takes It All" и "Money, Money, Money" бяха пуснати през юли по време на митинга на Тръмп във Минесота, който е американският щат с най-голям процент на шведски потомци.

Шведските икони не са единствените музиканти, които са недоволни от това, че Тръмп използва музиката им. Фу Файтърс, Селин Дион, Бионсе, Джони Мар от The Smiths, наследниците на покойната певица Шиниъд О’Конър и семейството на покойния певец Айзък Хейс вече поискаха от Тръмп да спре да пуска техните песни. Семейството на Хейс дори подаде съдебен иск срещу Тръмп, предаде БГНЕС.

През август Селин Дион осъди използването на песента от "Титаник" "My Heart Will Go On" по време на един от митингите на републиканския кандидат. Екипът на Тръмп изтри видео, на което се вижда как кандидатът за президент слиза от самолет на фона на песента на Бионсе Freedom, която Камала Харис направи ключова част от кампанията си. Певицата заплаши Тръмп със съдебни действия.

