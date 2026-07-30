АЕЦ „Козлодуй“ въведе мерки заради рекордно ниското ниво на Дунав

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АЕЦ „Козлодуй" е предприела мерки за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности заради рекордно ниското ниво на река Дунав, съобщиха от Министерство на енергетиката.

Още в началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията и се изпълнява разработена за целта програма.

Поддържа се постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" за тенденциите в изменението на нивото.

"Стойностите, измерени в последните дни, са рекордно ниски за последните десетилетия и се дължат на поредицата от горещи вълни и отчетените минимални количества валежи в Западна и Централна Европа, където е основната част на водосборния басейн на реката", посочват от МЕ.

Министър Ива Петрова е установила контакт със сръбския си колега Дубравка Джедович за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап" нивото на реката да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на атомната ни централа, пише cross.bg.

"Хидроенергийният комплекс „Джердап", съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатират в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за експлоатация, подписана през 1998 г. от правителствата на Сърбия и Румъния, както и при условията, определени в разрешителното за водоползване", отбелязват от ведомството.

Към момента двата блока на АЕЦ „Козлодуй" работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство.

Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на самите ядрени реактори.

Постоянното водоподаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката и проектирана на база данните от стогодишните проучвания на нивото на р. Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката, обясняват от енергийното министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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