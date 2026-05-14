АЕЦ "Чернобил" – 40 години по-късно отново в риск

Аварията в атомната електроцентрала в Чернобил е най-голямата ядрена катастрофа в историята. При експлозията в украинската атомна централа на 26 април 1986 г. се издигна гигантски облак с радиоактивен прах, който замърсява огромна територия. Най-малко 350 000 души са избягали или са били принудително изселени. 40 години по-късно природата в „забранената зона“ се е възстановила, но войната носи нови опасности - след руска атака срещу електроцентралата съществува опасност от ново изтичане на радиация.

От началото на руската инвазия контролът на забранената зона е затегнат. Достъпът е още по-ограничен и се охранява строго. Заради близостта си до границата с Беларус тя не е само от стратегическо значение, но носи и други опасности, предава Нова телевизия, позовавайки се на репортаж от Дойче веле.

„АЕЦ "Чернобил" и забранената зона граничат с враждебно настроената към нас Република Беларус. Затова ситуацията остава опасна. Макар вече да не е толкова критично и да няма струпване на войски на територията на Беларус, ни е ясно, че през чернобилската зона минава един от най-важните логистични пътища към Киев. Ние се опитваме да засилим защитата на централата, на цялата зона и на границата“, обяснява Вадим Слипуча заместник-генерален директор на „АЕЦ Чернобил“.



Въпреки всички рискове работата в зоната продължава. Специалисти разчистват терена, проучват радиоактивните отпадъци, правят научни изследвания и се грижат за цялата територия. Въпреки че централата окончателно спира производство на електроенергия през 2000 г., историята ѝ още не е приключила. В АЕЦ "Чернобил" казват: „Има още много работа тук“.

Дългият и сравнително бавен процес на извеждане от експлоатация е прекъснат след началото на войната. В първия ден на инвазията руската армия окупира централата и околността, поврежда инфраструктурата, минира територията и разрушава системите за сигурност. Но дори след освобождаването - опасностите остават. През февруари руски дрон „Шахед“ удря защитния саркофаг над четвърти блок. Обвивката е повредена и оттогава пропуска. В момента се извършват ремонти и уплътняване. Ръководството на АЕЦ "Чернобил" предупреждава- при нов руски удар защитната конструкция може вече да не издържи.

„Под стария саркофаг, който сам по себе си е нестабилен, се намират стотици тонове гориво-съдържаща маса и радиоактивен прах. При сериозен удар - било по новата или по старата обвивка, ако тя теоретично бъде разрушена, този прах ще се освободи. Това би имало сериозни последици за радиоактивността първо в зоната, а вятърът би я разнесъл във всички посоки“, твърди Серхий Тараканов, генерален директор на АЕЦ "Чернобил“.



Въпреки статута си на забранена зона, тя не е напълно пуста. Там все още живеят хора, които са се върнали в домовете си въпреки радиацията, макар че стават все по-малко. Освен това в зоната живеят работници и учени. Любо̀в работи на смени – 15 дни подред, и по време на дежурствата си живее в Чернобил в една от изоставените къщи. Тя си е създала малък дом, отглежда около две дузини кокошки, осем котки и куче.



„Военните ми подариха куче и го нарекоха Бумеранг“, разказва жената.



В забранената зона днес отново живеят повече хора. Но радиоактивното замърсяване ще остане още хиляди години – това не е място за живот. В същото време природата е успяла да си върне зоната – шанс за биоразнообразие, което другаде вече е изчезнало.

