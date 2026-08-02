АЕЦ "Козлодуй" със специални мерки заради рекордно ниското ниво на Дунав

снимка: МЕ

Специална работна група за управление на ситуацията с ниското ниво на река Дунав е създадена в АЕЦ „Козлодуй” от началото на юли т.г.. Изпълнява се разработена за целта програма, която включва всички необходими мерки за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените мощности на централата при продължително понижаване на речните нива, съобщават от Министерство на енергетиката.

По данни на ведомството се поддържа постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” за тенденциите в изменението на нивото.

Стойностите, измерени в последните дни, са рекордно ниски за последните десетилетия и се дължат на поредицата от горещи вълни и отчетените минимални количества валежи в Западна и Централна Европа, където е основната част на водосборния басейн на реката.

По инициатива на министъра на енергетиката Ива Петрова е установен контакт с министъра на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович за съдействие в рамките на техническите възможности на хидроенергийния комплекс „Джердап“ нивото на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй“ да бъде поддържано над критичните експлоатационни прагове, за да се гарантира безопасната и надеждна работа на централата.

Хидроенергийният комплекс „Джердап“, съвместно с хидроенергийната система от румънска страна, се експлоатират в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за експлоатация, подписана през 1998 г. от правителствата на Сърбия и Румъния, както и при условията, определени в разрешителното за водоползване, посочват от МЕ.

Енергийното министерство е в постоянна координация и с Електроенергийния системен оператор.

Към момента двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство, заявяват от МЕ.

По техни данни водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори.

Постоянното подаване се извършва от собствена брегова помпена станция, изградена в дълбок залив на реката и проектирана на база данните от стогодишните проучвания на нивото на р. Дунав. По този начин се осигурява стабилна работа на всички съоръжения и при ниски нива на реката. Пред бреговата помпена станция има автоматизирана система за непрекъснато измерване.

Редактор "Екип на Петел",

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