АЕЦ във Франция спря да работи заради медузи

Снимка: Пиксабей

Атомна електроцентрала в Северна Франция беше временно спряна, тъй като масово нашествие на медузи запуши помпите, използвани за охлаждане на реакторите, съобщи енергийната група EDF.

Наложило се е автоматичното изключване на четири блока поради „масовото и неочаквано присъствие на медузи в филтърните барабани на помпените станции“. А това е довело до спирането на цялата централа, съобщава bTV.

Инцидентът е станал в неделя.

Не е имало никакво въздействие върху безопасността или околната среда.

Централата в Северна Франция е една от най-големите в страната и се охлажда от канал, свързан със Северно море.

Шестте ѝ блока произвеждат по 900 мегавата енергия всеки, или общо 5,4 гигавата, посочва Ройтерс.

Няколко вида медузи живеят в Северно море и често се срещат по бреговете през лятото, когато водите са топли.

