АЕЖ: Осъждаме убийството на 5-мата журналисти от "Ал Джазира" и уважавания кореспондент Анас ал-Шариф

Кадър Фб

Президентът на Асоциацията на европейските журналисти, Арбер Хитай, остро осъди смъртта на петима журналисти от „Ал Джазира“, включително уважавания кореспондент Анас ал-Шариф, загинали при израелски въздушен удар пред болница „Ал-Шифа“ в град Газа, предаде Евроком.

В официално изявление Хитай определи случилото се като „смразяващ удар върху свободата на пресата и безопасността на онези, които рискуват всичко, за да съобщават истината“. Той подчерта, че нападенията срещу журналисти са посегателство срещу самите основи на свободното общество и призова за незабавно, безпристрастно и прозрачно разследване на обстоятелствата.

Ние категорично осъждаме това нападение. Нападенията срещу журналисти са посегателство срещу самите основи на свободното общество и подобни действия трябва да бъдат щателно разследвани. Настояваме за незабавно, безпристрастно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта им. Израелските власти отправят обвинения към журналистите, най-вече към Анас ал-Шариф за участие във военни групировки. Тези твърдения обаче остават непроверени и бяха оспорени от Ал Джазира и други уважавани, журналистически организации.

Израелските власти твърдят, че Анас ал-Шариф е имал връзки с военни групировки, но тези обвинения бяха категорично отхвърлени от „Ал Джазира“ и други международни журналистически организации.

„Журналистите не са мишени – те са нашият прозорец към истината за света“, заяви Хитай, призовавайки международната общност и правителствата да се обединят в защита на свободата на словото и за търсене на отговорност за нападението.

