АЕЖ иска разследване на заплахи срещу журналиста Димитър Стоянов

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Асоциацията на европейските журналисти – България настоява Прокуратурата и МВР незабавно да разследват сигналите за подготвяно нападение срещу разследващия журналист от B.I.R.D. Димитър Стоянов. Това стана ясно от официална позиция на организацията, разпространена на 18 юни 2026 година. Повод за острата реакция е нов разказ на анонимен свидетел, според когото има реална поръчка за физическа саморазправа с българския журналист в Бургас.

Новото напрежение около сигурността на Димитър Стоянов ескалира, след като сайтът B.I.R.D. публикува разказ на втори свидетел по случая. Мъжът, който настоява за анонимност, твърди, че е получил директна поръчка да нападне журналиста. В показанията си източникът посочва, че е поискано от него „да счупи черепа на Стоянов с метална палка“.

Това е вторият подобен зловещ сигнал в рамките на няколко седмици, което според журналистическата общност прави ситуацията критична и изисква незабавни мерки от страна на органите на реда.

Реакцията на правоохранителните органи до момента предизвиква сериозни въпроси. При първия сигнал Районната прокуратура - Бургас занижи опасността, като обяви, че не става дума за подготвено покушение, а за „остри действия“ срещу Стоянов. В същото време Софийската градска прокуратура категорично отказа да даде информация на АЕЖ - България с мотива, че асоциацията не попада в кръга от лица, които имат право на достъп до преписката. Така и остава скрито дали държавното обвинение изобщо е образувало досъдебно производство.

Организацията прави паралел с трагичната съдба на малтийската журналистка Дафне Каруана Галиция, която беше взривена, след като срещу нея бяха заведени над 40 подобни съдебни производства. Европейският акт за свободата на медиите ясно дефинира подобен тормоз като риск за обществото, поради което безопасността на разследващите екипи не може да бъде оставяна на вътрешната преценка на прокуратурата, пише dunavmost.com.

Настояването за публичен отчет на институциите доведе до първа реакция от страна на силовото ведомство. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разпореди спешна проверка по случая.

Директорът на ОДМВР - Бургас трябва в най-кратки срокове да докладва дали в областната дирекция има заведени официални сигнали и какви действия са предприети по тях. От министерството уточниха, че ако такива жалби липсват, полицията в Бургас ще се самосезира по медийните публикации, за да гарантира сигурността на заплашвания журналист.

Редактор "Екип на Петел",

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