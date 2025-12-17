АГ-Варна получи дарение за отделението по неонатология
Снимка: СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов"
Четири легла за новородени получи като дарение от Ротари клуб-Варна днес Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечения "Проф. д-р Димитър Стаматов" в морската столица.
Леглата са от тип, подходящ за отделението по неонатология, посочва Радио Варна.
1604 са до днес родените деца в АГ-болницата във Варна, съобщи директорът на лечебното заведение проф. Емил Ковачев.
Запазва се тревожната тенденция за спад на раждаемостта и през тази година.
26 са настанените новородени бебета в неонатологията, каза главната акушерка Светлана Радева.
