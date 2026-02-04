АГ болницата във Варна с апел: Имаме нужда от средства за подмяна на газовата инсталация в Неонатологията

Снимки: АГ болница „Проф. д-р Димитър Стаматов"

За живота на три бебета, родени преждевременно се борят в момента в АГ болница „Проф. д-р Димитър Стаматов" във Варна.

"Три бебета... Три малки живота, които се борят! Родени твърде рано... Само 600-700 г", написаха във фейсбук страницата си от болницата.

В момента малките герои са в Неонатологията на СБАГАЛ - мястото, където има знания, апаратура и хора с огромни сърца, добавят още те.

За да могат тези грижи да продължават все така адекватно, от лечебното заведение имат нужда от средства за подмяна на газовата инсталация в отделението.

"Това не е просто подмяна - това е сигурност, въздух и живот за най-малките ни пациенти. Всяка стотинка е помощ! Всяко споделяне е надежда!", пишат също от АГ болницата.

Във фоайето на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов" има сложена кутия за дарения, където всеки желаещ може да остави български пари.

