АГ болницата във Варна с кампания за събиране на стотинки за апаратура

Снимка: СБАГАЛ "Проф. д-р Димитър Стаматов"

От Специализираната болница по акушерство и гинекология за активно лечение "Проф. д-р Димитър Стаматов" във Варна обявиха кампания за събиране на стотинки преди окончателното приемане на разплащане само в евро.

Поводът е спешната необходимост от ремонт на животоспасяващата медицинска газова система, необходима за подпомагане на недоносените новородени деца, посочва Радио Варна.

Необходимата сума е 50 000 лева, които са непосилни за здравното заведение.

Във фоайето на АГ-болницата има поставена дарителска кутия, на сайта на здравното заведение е обявена и дарителска сметка.

