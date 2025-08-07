AI слага точка на скандала между Стефан Димитров и Васил Найденов?

кадри bTV, Нова нюз

След като права за песен скараха отколешните приятели Стефан Димитров и Васил Найденов, спец по дигитални технологии направи интересен коментар, как скоро такива конфликти „композитор - изпълнител“ ще останат в миналото. Отговорът се крие в изкуствения интелект, каза по Нова нюз експертът по киберсигурност Христиан Даскалов.

„Васил Найденов вече може да си генерира с изкуствен интелект колко си иска песни и ще са хубави, защото AI става все по-добър”, обясни той.

Даскалов добави, че определено има скептицизъм, дали новите правила на ЕС за прозрачност на източниците за обучение на изкуствения интелект по някакъв начин ще защитят авторските права. Той разшири темата от изкуството и в полето на медиите.

„Мога да поискам от AI в края на деня да ми обобщи новините на Нова телевизия, вместо да вляза във вашия сайт”, коментира експертът и подчерта, че най-важното си остава как точно използваме изкуствения интелект.

