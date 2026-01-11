AI в Гърция следи всеки гражданин като рисков за финансови измами

Снимка Пиксабей

"Биг Брадър" създадена под предлог за борба с укриването на данъци, всъщност се превръща в система за пълен контрол над гражданите в Гърция.

Независима служба за държавни приходи възнамерява да използва дори данните за геолокация на мобилните телефони, което пряко засяга основните права и защитата на личните данниq, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Данъчните дебнат в социалните мрежи

Успоредно с това данъчните служби ще анализират внимателно социалните мрежи на гражданите, опитвайки се да идентифицира случаи, в които разходите надвишават декларирания доход. Всъщност всеки потребител се разглежда като потенциален нарушител, а не като добросъвестен данъкоплатец.

Всички тези мерки са представени като инструмент за предотвратяване на данъчни измами, а не репресии. На практика говорим за това всички граждани автоматично се поставят под наблюдение и изначално са смятани за заподозрени.

През 2026 г. стартира мащабна дигитална трансформация

Ключовият елемент е оперативен център, който ще използва GPS и Google Maps Live Traffic данни, за да анализира потока от хора в заведенията за обществено хранене и туристическите зони в реално време.

Ако данните от смартфона показват голям трафик, а касови апарати в системата рекордно ниска скорост, автоматично се задейства "червена тревога", последвана от оглед на място.

В същото време се формира единен цифров рисков профил за всеки Идентификационен номер (AFM). Той включва транзакции с банкови карти, приходи от наем на Airbnb, банкови транзакции и други финансови данни.

Цифрово клиентско досие

Оперативният план на AAΔΕ предвижда 26 000 данъчни проверки и 18 000 целеви разследвания по ДДС с приоритет случаи от последните три години, при които вероятността за възстановяване е максимална.

В допълнение системата включва места за сватби и компании за събития: всяка резервация ще бъде записана в базата данни на AAΔΕ дори преди издаването на касов бон.

Изкуствен интелект и анализ на риска

Ключов елемент от стратегията 2026 ще бъде въвеждането на модерни модели за анализ на риска. Те класират данъкоплатците по ниво на риск и изпращат инспектори там, където са най-вероятни нарушенията.

Системата автоматично сравнява данни от таксита, кадастър и банки, идентифицирайки несъответствията между доходите и начина на живот.

Използват се допълнителни инструменти: Разузнаване на социалните медии.

Типичен случай беше така нареченият „треньор по запознанства“, идентифициран чрез TikTok. Сега специално внимание се обръща на луксозните събития и VIP събития, които активно се демонстрират в социалните мрежи, където участниците и изпълнителите се идентифицират и проверяват почти моментално.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!