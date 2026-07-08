AI заплашва работни места: Докери искат 28-часова седмица

Пекселс

Заради внедряването на изкуствен интелект австралийски пристанищни работници настояват за 28-часова работна седмица без намаляване на заплащането, съобщи BBC, цитирана от БНР.

Собствениците на компанията DP World автоматизират работните процеси, което заплашва повече от 60% от работните места. Това се равнява на над 1000 служители, заети в товаро-разтоварната дейност и поддръжката, предупреждават от Морския синдикат на Австралия.

Логистичната компания е предложила използването на кранове с дистанционно управление, подпомагани от изкуствен интелект, както и безпилотни превозни средства.

От Морския синдикат на Австралия заявяват:

Ако DP World иска изкуствен интелект и автоматизация, тогава трябва да изплати социалния дивидент. Новите технологии не бива да поставят препитанието на хората под риск само за да може операторът на терминала да увеличи печалбите си.

Базираната в Дубай компания все по-активно тества инструменти с изкуствен интелект за управление на служителите и работните графици. Но програмата ѝ за автоматизация не е обсъдена със служителите.

"Технологиите трябва да се използват, за да подобряват живота на хората, а не да го разрушават", апелират работниците.

Според Australian Financial Review служителите на DP World в момента работят между 32 и 35 часа седмично в зависимост от местоположението си.

В Австралия те обработват милиони товарни контейнери всяка година на пристанищата в Сидни, Мелбърн и други части на страната.

С дейност в 84 държави и над 126 000 служители по света компанията обработва около една десета от световния контейнерен трафик.

Миналата година изпълнителният директор на DP World за Азиатско-тихоокеанския регион Глен Хилтън заяви, че "използването на изкуствен интелект вече не е въпрос на избор, а необходимост".

Редактор "Екип на Петел",

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