АКФ: Защо се плащат авансово пари за "Хемус", а строителство още не е започнало

99% от 500 милиона лева (483 388 733.51 лв. с ДДС) са платени авансово преди пет години по договор, касаещ строителството на лотове 7, 8 и 9 на автомагистрала "Хемус", а дейностите в тези участъци все още не са започнали. Това съобщи в ефира на Радио Варна Лора Георгиева, старши правен съветник в неправителствената организация "Антикорупционен фонд" и един авторите на разследването "Казусът Хемусгейт", чиято втора част беше публикувана в края на тази работна седмица.

По думите на Георгиева, отговорите на въпроса как се случва така, че големи суми пари са отклонявани чрез незаконни инхаус процедури за строежа на отсечки от магистралата, чието строителство още не е започнало, трябва да се търсят от прокуратурата. Кога ще бъдат потърсени ръководителите на Агенция "Пътна инфраструктура" и Държавна агенция "Автомагистрали", попита още Георгиева. По друг договор, допълни тя, са платени авансово 60% за строеж на отсечки на "Хемус". По два от договорите общо преведените суми са 1,5 милиард лева.

АПИ е превела на "Автомагистрали" близо 4 милиарда лева, дадени за пътно строителство, без да се спази редът на обществените поръчки, обясни предисторията Георгиева. Използването на инхаус процедури е незаконно, подчерта тя, защото по този начин се заобикаля възможността за конкуренция и не се гарантира качество. Резултатът, заяви Георгиева, е неефективно харчене на публични средства.

Защо се плащат пари, а магистрала няма, зададе още един въпрос Георгиева. Тя припомни, че по разследването, започнало през 2021 г. и продължило до 2023 г., няма развитие. Защо този обвинителен акт, изготвен тогава, не стига до зала, попита Георгиева. Реално след разследване, отнело две години, нищо не се случва, защото с едно постановление разследването е възложено на други прокурори, а един от обвиняемите, сочен като организатор и ръководител, вече не е обвиняем, подчерта тя. Ясно е, че има нужда от разследване и нагоре, но дори и това, установило замесени лица от средно и ниско ниво, не е допуснато на бял свят, каза още Лора Георгиева.

През есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура (СГП) се готви да обвини ръководителите на три големи пътностроителни дружества в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила над 54 млн. лв., предназначени за строителството на автомагистрала "Хемус". Деветима са обвиняемите, трима от които са собственици на големи пътни фирми, свързани помежду си. Най-накрая на каса парите се теглят от лица, които са наети специално като пълномощници, които ги предават на посредниците, товарят ги към бусове и стигат до складовата база близо до Благоевград, поясни част от "схемата" Георгиева. Тя заяви, че не е установено кои са високопоставените ръководители на АПИ и "Автомагистрали", които трябва да бъдат привлечени под отговорност.

„Публикуваният от нас проект за обвинителен акт никога не достига съдебна зала. Можем да тълкуваме това като ясно свидетелство, че ключови институции в България не работят в името на публичния интерес“, коментира директорът на АКФ Бойко Станкушев.

Според АКФ нито ръководството на „Автомагистрали“, което предплаща договори за десетки милиони до почти 90%, нито това на АПИ, което е предоставило тези средства чрез процедура по инхаус възлагане, са примери за добро управление на публични средства.

