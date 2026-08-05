АНСА: Горските пожари са опустошили 70 000 хектара в Италия

Кадър Нова ТВ, архив

Около 70 000 хектара са изгорели в Италия поради горски пожари досега това лято - площ, еквивалентна на приблизително 100 000 футболни игрища, съобщи Световния фонд за дивата природа в днешен доклад, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Екологичната асоциация заяви, че това е увеличение със 133% спрямо средното за последните две десетилетия. Тя заяви, че близо една трета от пожарите са засегнали защитени зони, информира БТА.

Ситуацията е още по-лоша в други части на Европа: 219 000 хектара вече са изгорели в Испания и 91 000 във Франция, което е довело до десетки жертви и е принудило над 300 000 души временно да евакуират домовете си.

Редактор "Екип на Петел",

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