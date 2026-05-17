АНСА: Рекордна гледаемост в Италия на конкурса „Евровизия“, спечелен от България
Стопкадър Би Би Си, бТВ
Гореща новина дойде от Апенините след триумфа на Дара на "Евровизия".
70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ беше едно от най-гледаните зрелища в света, пише италианската агенция АНСА.
На форума, излъчен по Rai 1 и спечелен от България благодарение на триумфа на Дара, представителят на Италия Сал Да Винчи зае отличното пето място.
Снощи конкурсът беше проследен от 5,33 милиона души, като постигна 36% дял от аудиторията и доминира над всички останали телевизионни предавания.
27-годишната българка събра 516 точки, като беше фаворит и на публиката, и на журито. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния – на трето.
Нейният триумф отбеляза и първата победа на България в конкурса за поп песен и първия път от 2017 г. насам, в който журито и публиката се обединиха около един и същи победител.
Страната ни се се завърна на песенния конкурс след тригодишно отсъствие, а финалът тази година е първи за България от пет години насам.
След победата на DARA във Виена, Австрия, следващата година България ще е домакин на „Евровизия“, пише btvnovinite.bg.
