АНСА: Рекордна гледаемост в Италия на конкурса „Евровизия“, спечелен от България

Стопкадър Би Би Си, бТВ

Гореща новина дойде от Апенините след триумфа на Дара на "Евровизия".

70-ото издание на песенния конкурс „Евровизия“ беше едно от най-гледаните зрелища в света, пише италианската агенция АНСА.

На форума, излъчен по Rai 1 и спечелен от България благодарение на триумфа на Дара, представителят на Италия Сал Да Винчи зае отличното пето място.

Снощи конкурсът беше проследен от 5,33 милиона души, като постигна 36% дял от аудиторията и доминира над всички останали телевизионни предавания.

27-годишната българка събра 516 точки, като беше фаворит и на публиката, и на журито. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния – на трето.

Нейният триумф отбеляза и първата победа на България в конкурса за поп песен и първия път от 2017 г. насам, в който журито и публиката се обединиха около един и същи победител.

Страната ни се се завърна на песенния конкурс след тригодишно отсъствие, а финалът тази година е първи за България от пет години насам.

След победата на DARA във Виена, Австрия, следващата година България ще е домакин на „Евровизия“, пише btvnovinite.bg.

