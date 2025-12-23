АПИ: Използвайте само автомобили, подготвени за зимни условия

снимка: Булфото, архив

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призова шофьорите, на които им предстои пътуване за коледните и новогодишните празници, да използват само автомобили, подготвени за зимни условия. Прогнозите на метеоролозите предвиждат понижение на температурите, като в нощта срещу Коледа в Северозападна и Северна България дъждът може да премине в сняг.

Пътните управления и поддържащите дружества следят анализите и са в готовност да обработват настилките срещу заледяване. Приоритет при снегопочистването ще бъдат магистралите, най-натоварените първокласни пътища и старопланинските проходи, допълва dunavmost.com.

За да се облекчи трафикът и да се повиши безопасността, днес – 23 декември, от 14:00 до 20:00 часа беше ограничено движението на камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ за излизащите от София.

Предстоят нови ограничения за камионите по същите направления:

30 декември: от 14:00 до 20:00 часа за излизащите от София.

4 януари 2026 година: от 12:00 до 20:00 часа за влизащите в София.

Ограниченията не важат за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, живи животни и опасни товари.

Трафик и пътна обстановка

Очаква се общо около 100 000 автомобила да напуснат София за предстоящите почивни дни. Най-интензивно движение се предвижда по магистрала „Тракия“ – около 35 000 автомобила.

В област Благоевград на 23 и 24 декември е въведено реверсивно движение в участъка от пътен възел „Симитли“ до връзката с магистрала „Струма“, като са осигурени две ленти в посока Кулата.

Дунав мост при Русе

През празничните дни до 8 януари 2026 година Дунав мост при Русе ще бъде изцяло отворен за всички видове превозни средства, като ремонтните дейности в българския участък са временно спрени. Очаква се засилен трафик на преминаващи от Западна Европа.

От АПИ напомнят на водачите да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция и да не изпреварват снегопочистващата техника. Информация за актуалната пътна обстановка може да се получи денонощно на телефон 0700 130 20.

