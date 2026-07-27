АПИ: Мантинелите на АМ „Марица“ са в добро състояние

Кадър БНТ

Мантинелите по автомагистрала „Марица“ са в добро състояние, с изключение на участъците, които са повредени при пътнотранспортни произшествия. Това съобщиха за БНТ от Агенция „Пътна инфраструктура“ в отговор на въпрос след тежката катастрофа с три жертви и шестима ранени в участъка между Хасково и Харманли.

От АПИ посочват, че служители на областните пътни управления в Стара Загора и Хасково извършват регулярни огледи на ограничителните системи по магистралата. Според агенцията монтираните мантинели отговарят на нормативните изисквания, действащи към момента на изграждането на АМ „Марица“.

В момента липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи не позволява на Агенцията да възлага изпълнението на тази дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки и сключването на нови договори поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи предстои да бъде възложено за изпълнение на държавното дружеството „Автомагистрали“ въз основа на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

След завършване на административната процедура областните пътни управления ще възложат подмяна на ограничителните системи за пътища там където е необходимо.

Редактор "Екип на Петел",

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