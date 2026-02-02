АПИ: Над 1200 снегопочистващи машини обработват републиканските пътища

АПИ

Над 1200 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Това е най-големият им брой от началото на зимата. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Работата продължава, за да се осигури безопасността на пътуването, съобщават от пресцентъра на АПИ.

Временно поради снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета по път III-866 Девин - Михалково, път II-37 Батак - Доспат, както и през проходите „Рожен“, „Превала“ и „Печинско“ в област Смолян, по път III-865 Ардино - Кърджали в област Кърджали, път II-84 Юндола - Разлог в област Благоевград, път II-84 Велинград - Юндола и път III-842 Белово - Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на МПС над 12 т и през проходите „Троянски“ в област Ловеч и „Приморски“ в област Бургас.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

