АПИ: Над 80% от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на стандартите за безопасност

Кадри bTV

Над 80% от мантинелите по републиканската пътна мрежа в България не отговарят на действащите стандарти за безопасност. Това показва отговор на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до bTV.

По данни на пътната агенция общо 16 171 километра ограничителни системи трябва да бъдат подменени, като най-голямата част от тях са по междуградските пътища.

Разпределението по категории пътища показва, че за подмяна са предвидени:

над 1000 километра мантинели по автомагистралите;

2306 километра по първокласната пътна мрежа;

над 3200 километра по второкласните пътища;

близо 9500 километра по третокласните пътища.

Проверка на bTV на няколко рискови участъка показва, че на много места предпазните съоръжения са силно амортизирани, ръждясали или липсват.

Сред проблемните отсечки е първокласният път между Велико Търново и Дебелец, който е сред 36-те участъка с концентрация на тежки катастрофи. Планът за обезопасяването му включва подмяна на пътните знаци, маркировката и част от повредените мантинели. Според автоексперта Красимир Йорданов обаче съществуват съмнения дали използваните ограничителни системи биха могли да задържат тежкотоварен камион при удар.

Проблеми има и по второкласния път между София и Самоков, особено в района на язовир Искър. На места мантинелите са силно корозирали, твърде ниски или изцяло липсват. По третокласния път между Самоков и Мальовица пък на един от мостовете липсват предпазни съоръжения, а парапетът е в лошо състояние.

Кметът на село Бели Искър Благовест Бичаков посочва, че в района често стават пътнотранспортни произшествия, макар повечето да не са тежки. По думите му шофьори нерядко не успяват да вземат завой и излизат извън пътя.

От АПИ посочват, че до 2034 година всички ограничителни системи по републиканската пътна мрежа трябва да бъдат приведени в съответствие с действащите стандарти за безопасност.

От агенцията допълват, че подмяната се извършва поетапно, като приоритет са участъците с висока концентрация на катастрофи и трасетата, на които са извършени основни ремонти. Като пример се посочва автомагистрала „Тракия“, където към момента близо 65% от мантинелите вече са модернизирани и отговарят на най-новите изисквания.

Редактор "Екип на Петел",

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