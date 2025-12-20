АПИ: Нарушенията за скорост паднаха 8 пъти след новите мерки

снимка: АПИ

Стотици хиляди българи тръгват на път за предстоящите празници в условия на засилен контрол и работеща система за засичане на средна скорост. Въпреки че отделни шофьори продължават да тестват лимитите на автомобилите си, данните показват, че новите мерки вече дават сериозен дисциплиниращ ефект.

Това стана ясно от данните на Националното тол управление, оповестени в контекста на празничния трафик.

Статистиката е категорична – шофьорите стават по-внимателни в обхвата на 69-те камери, които засичат средна скорост по републиканската пътна мрежа. Ако през септември и октомври нарушителите са били между 2000 и 4000 на ден, сега техният брой е паднал драстично до около 500 дневно.

"Диаграмата показва броя на нарушенията, които сме констатирали за всеки един ден от месеца. Септември са били 4000, а октомври и ноември вече намаляват трайно шофьорите с висока средна скорост", коментира Олег Асенов, директор на Националното тол управление, цитиран от bTV.

Според Асенов ефектът се усеща най-силно в участъци на магистралите "Струма", "Тракия" и "Марица", където пътните условия предразполагат към високи скорости, но водачите вече са по-дисциплинирани.

Въпреки положителната тенденция, черната статистика не липсва. Като пример за безумно шофиране властите посочват случай от края на ноември, когато водач е засечен с 248 км/ч на магистрала "Тракия" в участъка между Цалапица и Радиново. Други са преминавали с над 220 км/ч, а на "Марица" е отчетен рекорд от 197 км/ч.

Тези случаи обаче стават все по-скоро изключение на фона на масовото успокояване на трафика заради страха от санкции.

Пътна полиция също е на крак за празниците. Само за последната седмица преди Коледа са хванати близо 200 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици.

За последното денонощие данните са също тревожни – 18 пияни и четирима дрогирани водачи. Регистрирани са 28 тежки катастрофи с 37 ранени.

В столицата нощта също не премина без инциденти, след като шофьор се заби в автобусна спирка на булевард "Ломско шосе". Като по чудо при този случай няма пострадали.

За да се избегнат задръстванията в най-натоварените дни, се въвеждат ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона. Те няма да могат да се движат по автомагистралите в следните часови пояси:

23 декември (вторник): от 12:00 до 20:00 часа

30 декември (вторник): от 12:00 до 20:00 часа

В момента се провеждат и тестове за засичане на моментна скорост от тол камерите. Нагласите са в следващите месеци тези данни също да се подават директно към МВР за налагане на глоби.

