АПИ: Пътните настилки са частично заледени по усойните места

Снимка: АПИ

Пътищата у нас остават опасни.

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.



Слаб дъжд вали в областите Благоевград и Сливен. Слаб сняг вали в районите на проход "Троянски“ /обл. Ловеч/, Кипилово /обл. Сливен/, Картела /обл. Пазарджик/, АМ "Тракия", Боровец /обл. София/, Кърджали, пише plovdiv24.bg.



Температурите са в интервала от -8° С до +8°С. Времето над страната е предимно облачно. Вятър духа в областите Варна, Добрич, Кърджали, Разград, Смолян, Шумен и Ямбол.



Намалена видимост поради мъгла:



- До 40 м. в района на Костенец /обл. София/;



- До 50 м. в района на проход "Шипка“ , Гълъбец и АМ "Тракия" от км 46 до км 55;



- До 100 м. в района на Белоградчик и Димово /обл. Видин/;



- До 150 м. в района на АМ "Струма" от км 27 до км 36.

