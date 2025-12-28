АПИ: Пътните настилки са предимно мокри и частично заледени по усойните места

Снимка: АПИ, архив

От АПИ съобщиха, че пътните настилки към 17:30 ч. днес са предимно мокри, частично заледени по усойните места и проходими при зимни условия.

Температурите са в интервала от -4 до +10 градуса. Времето над страната е предимно облачно, като силен вятър има в почти всички области.

Забранява се движението на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 тона, включително състав с ремаркета и полуремаркета по АМ "Тракия“, по АМ "Струма“ и АМ "Хемус“ в участъка от София (км 0+000) до пътен възел "Дерманци“ (км 98+150), посочва Фокус.

Въвеждането на ограничението да се изпълнява, както следва:

- За посока Бургас, Благоевград и Варна на 30.12.2025 г. от 14:00 ч. до 20:00 ч.

- За посока София на 04.01.2026 г. от 12:00 ч. до 20:00 ч.

Забраната не важи за пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове МПС.

