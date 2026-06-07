АПИ: Шофьорите да се движат с повишено внимание в района на 34-и км на АМ „Хемус“ на 8 и 9 юни

Снимка: АПИ

Между 8 и 17 ч. в понеделник и вторник - 8 и 9 юни, за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-и км на АМ „Хемус“, в посока София, ще се ограничи движението в активната лента. За това предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнението на дейностите в 200-метровия участък трафикът ще се осъществява във втората активна и в изпреварващата лента.

Агенцията апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор "Екип на Петел",

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