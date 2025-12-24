АПИ: Сняг вали на Петрохан и Витиня, пътищата в страната са предимно мокри или частично заледени

Снимка: Булфото, архив

Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, но проходими при зимни условия. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) относно състоянието на републиканските пътища в късния следобед.

Времето над страната е предимно облачно. Слаб дъжд вали в цялата страна, а сняг - на проходите Петрохан и Витиня, информират от АПИ. В почти цялата страна духа и слаб вятър. Температурите са в интервала от -2 до +10 градуса.

От АПИ предупреждават шофьорите да карат внимателно и да се съобразяват с метеорологичната обстановка, посочва БТА. На места има въведени ограничения.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи за седем области в страната. В областите Видин, Враца и Монтана дъждът ще премине в сняг и предупреждението е и за образуване на снежна покривка. В останалите области снежна покривка ще се образува в планините.

Утре сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието, съобщиха още от НИМХ. Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи.

