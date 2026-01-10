АПИ: Тръгвайте на път с подготвени автомобили

снимка: Булфото

Републиканските пътища са почистени и проходими при зимни условия. Дейностите по обработката трасетата продължава, като на терен са 101 снегопочистващи машини. С цел превенция пътищата се третират основно против заледяване предвид прогнозите за очаквани интензивни снеговалежи през следващите часове.

Пътноподдържащите фирми и областните пътни управления следят непрекъснато метеорологичните прогнози и са в готовност за предприемане на необходимите действия за почистване и обезопасяване на републиканските пътища. Екипите и машините са мобилизирани и при нужда своевременно започват работа по третиране на участъците.



Към момента слаб сняг вали по високите части в областите София, Смолян и Пазарджик. В област Ловеч временно е ограничено движението на автомобили над 12 т по път III-358 Шипково – Рибарица и проход "Троянски“ поради снегопочистване.



За повишаване безопасността на движение и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20. В Агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!