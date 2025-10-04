АПИ: Тунели на "Хемус" са без осветление заради авария

снимка: АПИ

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ на АМ „Хемус“. Съоръженията са без осветление поради авария на далекопровод, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По данни на агенцията екипите работят за възстановяване на електричеството в максимално кратки срокове.

В следобедните часове бе възстановено осветлението в тунел „Топли дол“.

