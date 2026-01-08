АПИ: Запалилият се снегорин в София е имал проблем с електрическата инсталация

Кадър Фейсбук, Катастрофи в София, Д. Демирев

Технически проблем с електрическата инсталация е причината за авариралия снегорин на Софийски околовръстен път, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Инцидентът се е случил при кръстовището за Костинброд, като сигналът е подаден тази сутрин около 6:40 ч. Веднага са предприети мерки по обезопасяване на машината и прибиране в база на поддържащата фирма, посочва БТА. От АПИ допълват, че аварията на снегорина не е повлияла на графика за почистването на пътя, който е обработен и проходим при зимни условия. В момента трафикът в участъка е нормален, без ограничения.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха по-рано, че е обезпечено извеждането на изгорелия тази сутрин в района на село Волуяк снегорин.

АПИ апелира отново шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

