АПИ дава 90 млн. евро за мантинели по магистралите чрез "инхаус"

снимка: АПИ

Институтът за пътна безопасност алармира за критична точка на пречупване по българските пътища. Към 31 май 2026 година черната статистика отчете 168 загинали - с 25 повече спрямо същия период на 2025 година - и 2841 тежко ранени.

В ефира на БНР Богдан Милчев от Института отчете и прогресивно увеличаване на жертвите през месец май - 7 загинали повече, отколкото през май 2025 година.

"Алармираме, за да може институциите да се активират, но това, което наблюдаваме реално, е, че те нямат готовност за различен подход. При тях основното е полицията да упражнява някакъв вид наказателна репресия върху шофьорите и по този начин мислят, че ще променят ситуацията на пътя. Но това вече повече от 10 години не дава резултат, което говори, че е изчерпано като модел".

"Ако в момента всичката "Пътна полиция" бъде извадена от пътя и в продължение на няколко месеца си стои в канцелариите, по никакъв начин това няма да повлияе на пътно-транспортния травматизъм. Не можем да променим нищо на пътя, ако ресурсите, с които разполагаме, и без това ограничени, не ги харчим ефективно", каза той в ефира на "Хоризонт".

"Тихомълком, в АПИ, в петък, Управителният съвет взема решение да раздаде 90 милиона евро на "Автомагистрали", които пък да ги раздадат, по принципа на "инхаус", с който те се бореха преди това, на няколко фирми, които да поставят мантинели. На фона на този бюджетен и взимане на милиардни дългове, ние по този непрозрачен, тихомълком, начин да разходваме стотици милиони евро от бюджета на АПИ, по порочни процедури, каквито са доказани, като "инхаус" и през цялото това време да ни се замаскира с незаконния строеж, който са на не повече от 20 милиона евро щета, нанесена на хората, това е изключително непочтено и некоректно".

Служебното правителство е спряло поръчката за 300 милиона евро за мантинели и "сега се опитват през инхаус да я прокарат на хапки", уточни той в предаването "Преди всички".

"Цялата ни транспортна система е пробита! Ние имаме нужда от ревизиране на всички проекти преди да харчим каквито и да е пари, а не да се оправдаваме", каза Милчев. Според него в света няма по-скъпа магистрала за километър от започнатата наскоро Русе – Бяла.

"Имаме нужда не само от мантинели. Имаме нужда от цялостно развитие и нова визия. Те повтарят всички модели, порочни, срещу които се бореха. Не може със същите действия да постигнат различен резултат".

"Всичко има решение и то буквално е много бързо. Само че министър-председателят, трябва да спре да решава европейските проблеми, а наистина да започне тук, в България, много силно и ударно промяна.

Организационните проблеми не могат да се решат със законодателни промени, твърди Милчев. ИПИ има готов адаптиран модел от Швейцария и опит в управлението на този риск. Предлага програма, която за 2 години ще доведе до 150 души по-малко загинали.

"Първа точка в това нещо е прозрачното управление. Без пари не можеш да промениш нищо, а парите трябва да се харчат прозрачно".

"Искаме наистина незабавно дебат, дискусия с експертите на господин Румен Радев, които не ги познаваме, не ги виждаме, които разбират от тази материя".

