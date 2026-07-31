АПИ очаква становища от Община Варна за ремонта на Аспаруховия мост

Снимка: Petel.bg

Подготовката за основния ремонт на Аспаруховия мост напредва.

Изготвен подробен технически доклад за състоянието на съоръжението, а следващата важна стъпка е подготовката на задание за проектиране.

За да бъде завършена документацията, Община Варна трябва да предостави становища за бъдещата визия на моста, включително за изграждането на велоалеи, пешеходни пространства и възможности за по-добра организация на движението.

Това каза за Радио Варна председателят на комисията по транспорт към Общинския съвет в града Георги Кулински.

Необходими са мнения от велосипедните организации, градския транспорт и общинските предприятия. Ще бъде разгледан и въпросът дали контактната мрежа на тролеите може да бъде премахната или модернизирана, както и възможността за въвеждане на интелигентни системи за управление на трафика, обясни експертът.

Предстои и допълнително проучване на сеизмичната устойчивост на моста, тъй като той попада в район, повлиян от земетръсната зона Вранча, каза още той.

Кулински обясни, че ремонтът ще се извършва поетапно и не се планира пълно затваряне на съоръжението. Очаква се да бъде въведена временна организация на движението, която ще затрудни трафика, но ще позволи преминаването на автомобили.

Според него Варна трябва да мисли и за алтернативни връзки между двата бряга на канала, тъй като Аспаруховият мост е ключова транспортна артерия за града.

Колкото по-бързо бъдат предоставени необходимите становища и документи, толкова по-бързо държавата ще може да придвижи проекта напред, каза още Георги Кулински.

Редактор "Екип на Петел",

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