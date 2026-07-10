АПИ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост във Варна

снимка: АПИ

До края на 2026 г. ще се изготви заданието за проектиране

Агенция „Пътна инфраструктура“ планира цялостен ремонт на Аспаруховия мост в сътрудничество с Община Варна, съобщават от пътната агенция. За реализация на проекта е приет окончателният технически доклад от експертизата за състоянието, сеизмичното осигуряване и ремонта на съоръжението като са направени детайлни обследвания, измервания на място и конструктивен анализ.

Разработеният документ е одобрен от Експертния технико-икономически съвет към Агенцията, в който участваха експерти от различни технически области, представители на Община Варна, Общинския съвет и граждански организации, предвид обществено значение на инфраструктурния обект. На заседанието са обсъдени пътният габарит, велоалеите, обновяването на парапетите, осветлението и тролейбусната мрежа, както и етапите, през които ще преминат бъдещите строителни дейности.

Приемането на техническия доклад позволява изготвянето на спецификациите за ремонта. Въз основа на тях до края на 2026 г. АПИ ще изготви заданието за проектиране. Процесът ще се реализира в тясно сътрудничество с Община Варна и ще завърши с официално съгласуване на проектната документация от местната власт. Предстои и сключването на споразумителен протокол между Агенцията и Общината за съвместното изпълнение на строително-монтажните работи съгласно Закона за пътищата.

Аспаруховият мост, част от път I-9 Варна – Бургас, е ключово съоръжение, свързващо кв. „Аспарухово“ с централната част на град Варна. Комплексът се състои от 11 мостови конструкции, като същинският мост е под номер 9, а останалите са част от пътните възли в двата му края. През годините са извършвани частични ремонти, отчитат от пътната агенция.

Редактор "Екип на Петел",

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