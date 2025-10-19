АПИ предупреди шофьорите за понеделник сутринта

Снимка АПИ

Шофьорите трялва да внимават утре сутринта.

През нощта ще бъде предимно ясно, а в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а на места в котловините ще има условия за слана, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура".

Според прогнозата на Storm Prediction Model (SPM) за 20 октомври 2025 година се очакват условия за слани в различни райони на България и съседните страни. Картата показва вероятността за слани в проценти - жълто (70%) означава понижена, но значителна вероятност, оранжево (80%) показва повишен риск, а червено (100%) сигнализира много висока вероятност за слани.

Националният институт по метеорология и хидрология потвърждава, че утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде слаб. Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София - около 15°.

Очакваният период на повишен риск от слани е между 17 и 22 октомври, когато ще нахлуе по-студена въздушна маса, съобщават от Meteo Balkans.

Минималните температури между 17 и 22 октомври ще бъдат близки до нулата, а максималните ще се понижат и ще са между 15 и 20 градуса по Целзий.

Сланите в средата на октомври не са необичайни, но при екстремни стойности могат да нанесат щети върху късните земеделски култури - зеленчуци, плодове и лозови масиви. За земеделските производители и градинарите е важно да вземат предпазни мерки - покриване на растения или използване на методи за защита от студ.

От НИМХ припомнят, че през октомври зачестяват нахлуванията на студени въздушни маси и при изясняване се образуват слани. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски, и там остават условията за образуване на слана.

След този период моделите прогнозират затопляне и по-високи температури. Очаква се температурите между 22 и 25 октомври да се доближат до, а на места дори да надминат 25 градуса, пише dunavmost.com.

