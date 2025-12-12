АПИ предупреди за неработещо осветление в тунел на автомагистрала "Струма"

Пиксабей

Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел „Благоевград“ при 98 км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е неработещо осветление на съоръжението.

От АПИ посочват, че екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването.

