реклама

АПИ предупреди за неработещо осветление в тунел на автомагистрала "Струма"

12.12.2025 / 16:30 0

Пиксабей

Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел „Благоевград“ при 98 км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Причината е неработещо осветление на съоръжението.

От АПИ посочват, че екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама