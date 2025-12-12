АПИ предупреди за неработещо осветление в тунел на автомагистрала "Струма"
12.12.2025 / 16:30 0
Пиксабей
Шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел „Благоевград“ при 98 км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата призовават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Причината е неработещо осветление на съоръжението.
От АПИ посочват, че екипи на електроразпределителното дружество работят за възстановяване на електрозахранването.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!