АПИ предупреждава за нови ремонти по "Хемус" и "Тракия"

снимка: АПИ

От Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждаваг за нови ремонти по магистралите "Хемус" и "Тракия".

На 25 и 26 юни между 8 ч. и 20 ч. ще се извършват краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75-ти до 76-ти км на АМ „Хемус“ в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента. Ще е ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата, посочват от АПИ.

На 29 юни /понеделник/ и 30 юни /вторник/ между 8:30 ч. и 20 ч. ще се изкърпва настилката в два участъка на АМ „Тракия“ на територията на Софийска област. Ще се работи в платното за столицата като трафикът няма да се спира. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в активната и аварийната лента, а превозните средства ще преминават в изпреварващата.

На 29 юни дейности ще се изпълняват в платното за София при 23-и км, а на 30-и юни ще се работи при 21-и км в същото платно.

Редактор "Екип на Петел",

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