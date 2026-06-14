АПИ предупреждава за участък от АМ "Хемус" в посока София
14.06.2026 / 15:46 1
Снимка: АПИ
Временно движението при км 56 на автомагистрала "Хемус" в посока София се осъществява само в изпреварващата лента.
Поради разсипан асфалт е ограничено преминаването по активната, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура".
Трафикът се регулира от пътна полиция.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
Редактор "Екип на Петел",
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