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АПИ предупреждава за участък от АМ "Хемус" в посока София

14.06.2026 / 15:46 1

Снимка: АПИ

Временно движението при км 56 на автомагистрала "Хемус" в посока София се осъществява само в изпреварващата лента. 

Поради разсипан асфалт е ограничено преминаването по активната, предупреждават от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Трафикът се регулира от пътна полиция. 

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 12 минути)
Рейтинг: 621681 | Одобрение: 121691
То да беше само там, с мед да се намажем.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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