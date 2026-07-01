АПИ прекрати поръчката за ограничителни системи

кадър: БНТ

Обществената поръчка за избор на изпълнители за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа, обявена през миналата година от Агенция „Пътна инфраструктура“ и по която има жалби пред Комисията за защита на конкуренцията, е прекратена на 30 юни, съобщи в сутрешния блок на БНТ председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров.

Той посочи, че стратегията за работа на настоящото ръководство е дейността по доставката и монтирането на ограничителните системи да бъде част от бъдещите договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища с цел ефективно изпълнение на всички необходими дейности.

Инж. Тодоров обясни, че липсата на договори за доставка и подмяна на ограничителни системи в момента не позволява на агенцията да възлага изпълнението на тази важна за безопасността дейност. Поради това до провеждането на обществените поръчки и сключването на нови договори поддържането, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи ще бъде възложено за изпълнение на държавното дружеството „Автомагистрали“ въз основа на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

Относно дискусията в момента за монтирането на бетонни или стоманени ограничителни системи инж. Тодоров каза, че няма еднозначно решение по темата и е необходим обществен и професионален дебат. Според него стоманените ограничителни системи имат своите предимства при ПТП, тъй като те имат способността да се деформират и да отнемат част от енергията, което води до по-малко травматизъм върху пътниците, а при бетонните ударът е като удар в стена.

Инж. Тодоров подчерта, че през юли и август няма да се извършват ремонти по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция като целта е да се повиши безопасността и удобството при пътуване по основните направления.

Той съобщи, че снощи е пуснато движението в ремонтирания 11-километров участък на АМ „Тракия“ в област Стара Загора, а до петък ще приключи и обновяването на останалите 10 км по магистралата в същата област. До края на седмицата завършва и ремонтът на път I-1 в областите Видин, Монтана и Враца. В момента в отсечката се полага пътната маркировка.

Относно затрудненията и по-бавното придвижване по път I-1 в Кресненското дефиле инж. Тодоров обясни, че основната причина е огромният трафик към Гърция, като за облекчаване на преминаването през гр. Кресна се разчита на съдействие от пътна полиция, която да подпомага организацията на движение в населеното място.

Редактор "Екип на Петел",

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