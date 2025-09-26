АПИ с апел: Предвидете повече време за пътуване по "Тракия"

снимка: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ „Тракия“ да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

В три участъка на автомагистралата в областите Софийска, Пазарджик и Сливен от тази седмица се извършват ремонти в платното в посока Бургас и движението е пренасочено двупосочно в платното за столицата. Поради това в пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време, се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно.

Анализът на данните показва, че най-интензивен е трафикът между 11 ч. и 19 ч. в участъка от автомагистралата в Софийска област. Средно на час в посока Пловдив през последните дни в участъка са преминавали по 1 200 превозни средства, при пропускателна способност на трасето в ремонт около 900 МПС на лента, а в посока от Пловдив към София по 1100 автомобила, при пропускателна способност 700 МПС на лента.

От АПИ припомнят, че в участъка на АМ „Тракия“ в Софийска област между 24-и и 33-и км за повишаване на безопасността всеки петък и събота, по време на ремонтните дейности, се организира реверсивно движение. От 12 ч. в петък до 15 ч. в събота има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък има една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват стриктно въведената временна организация и пътната сигнализация. Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканският път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков.

