АПИ спира тежкия трафик по магистралите

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) въвежда драконовски мерки за тежкотоварния трафик в последния ден на празничния уикенд.

Утре - 4 януари, се забранява движението на камиони над 12 тона по ключовите магистрални артерии в посока София, става ясно от последния бюлетин на пътната агенция. Мярката цели да предотврати транспортен колапс при очакваното масово прибиране към столицата.

Ограничението ще важи от 12:00 до 20:00 ч. и обхваща магистралите "Тракия", "Струма" и участъка на "Хемус" от София до пътен възел "Дерманци", пише dunavmost.com.

Капанът на топлото време

Макар термометрите да показват пролетни стойности между 0 и 16 градуса, пътните експерти предупреждават за скрити опасности. В областите Велико Търново, Враца, София, Видин, Монтана, Ловеч и Разград вали дъжд, а настилките са мокри.

"Пътните настилки са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия", се казва в официалното съобщение на АПИ.

Това създава класически "аквапланинг" ефект и риск от внезапна загуба на управление в сенчестите участъци, където температурите остават по-ниски.

Хроника на вечните ремонти

Справката за състоянието на републиканската мрежа разкрива и друга тревожна картина – десетки ключови участъци остават в режим на "временна организация" с хоризонт на приключване далеч в бъдещето.

АМ "Хемус": В тунел "Топли дол" движението остава двупосочно в една тръба до края на април 2026 г. Още по-дългосрочен е ремонтът в участъка на област Варна, който ще продължи до края на март.

АМ "Тракия": Шофьорите трябва да са особено внимателни при Мухово (област София), където обезопасяването на аварийната лента е планирано да продължи до края на 2026 година.

АМ "Струма": В област Перник се извършва аварийно почистване на откоси, което стеснява движението в активната лента.

Затворени проходи и обходи

Ситуацията в планините остава усложнена. Проходите "Върбишки" и "Златишки" са напълно затворени. През "Петрохан" е забранено преминаването на камиони над 12 тона, както и тегленето на ремаркета. Ограничения за тежки машини има и през проходите "Троянски", "Вратник" и "Твърдишки".

От АПИ напомнят, че забраната за движение в неделя не важи за камиони, превозващи бързоразвалящи се храни, живи животни и опасни товари (ADR). За всички останали, пътна полиция ще следи стриктно за спазването на ограниченията.

