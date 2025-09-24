АПИ търси желаещи за изработване, ремонт и възстановяване на мантинели, дава близо 1 млрд. лева

снимка: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа за срок от 5 години. Процедурата е в 6 обособени позиции, включващи всички 27 областни пътни управление, съобщиха от пътната агенция.

Позиция 1 включва републиканските пътища в СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН на територията на ОПУ Видин, ОПУ Враца, ОПУ Монтана, ОПУ Ловеч и ОПУ Плевен.

Позиция 2 е за републиканските пътища в СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН на територията на ОПУ Велико Търново, ОПУ Габрово, ОПУ Разград, ОПУ Русе и ОПУ Силистра.

Позиция 3 е за републиканските пътища в СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Варна, ОПУ Добрич, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище- с обща дължина.

Позиция 4 е за републиканските пътища в ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН на територията на ОПУ Бургас, ОПУ Сливен, ОПУ Стара Загора и ОПУ Ямбол.

Позиция 5 е за републиканските пътища в ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН на територията на ОПУ Кърджали, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Смолян и ОПУ Хасково.

Позиция 6 е за републиканските пътища в ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН на територията на ОПУ Благоевград, ОПУ Кюстендил, ОПУ Перник и ОПУ София.

Оферти могат да се подават до 23 октомври т. г. Всеки участник в процедурата може да изпраща предложения за не повече от две обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца или 5 години, а прогнозната й стойност 960 000 000 лв.

Избраните изпълнители следва да изпълняват дейности, свързани с обезопасяване на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Обезопасяването на пътищата включва монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.

