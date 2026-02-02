АПИ за катастрофата край Телиш: Не е имало условия за образуване на „черен лед“

Снимка: Булфото

Според наличните данни не е имало условия за образуване на „черен лед“ на пътя край Телиш. Това заяви инж. Мирослав Ценов, директор на Дирекция „Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ в "Интервюто" по bTV относно тежката катастрофа, при която загина анестезиологът Цветан Костадинов.

„За този ден и за този час не са отчетени толкова ниски температури, които да предполагат наличие на т.нар. черен лед. Пътят е бил почистен и е бил на асфалт“, каза той. По думите му, проверките показват, че причините за инцидента са свързани основно с поведението на водача.

„Това, което е установено, е че камионът се е движел с много висока скорост и с нарушения по време на движение. Самият участък е прав, без дупки и без нарушения на пътната настилка“, допълни Ценов.

Според АПИ една от основните причини за честите катастрофи с тирове е интензивният международен трафик през страната. „България се намира на кръстопът между Европа и Азия и през страната преминава изключително голям тежкотоварен трафик. За съжаление, все още нямаме напълно завършена автомагистрална мрежа“, подчерта Ценов.

Той даде пример с натоварения участък между Видин и София и увеличения трафик през Дунав мост 2. АПИ планира конкретни действия за намаляване на риска от катастрофи.

„За тази година са предвидени за обезопасяване общо 145 отсечки с повишен риск от ПТП, с обща дължина близо 500 километра. Планът е те да бъдат приведени в по-добри експлоатационни условия до края на годината“, заяви директорът на дирекцията.

От полунощ се въвежда и еднодневна винетка. „Цената на дневната винетка е 4,09 евро. Тя се въвежда съгласно европейска директива и е предназначена за хора, които преминават през страната само за един ден“, обясни Ценов.

Той предупреди и за фалшиви сайтове за продажба на винетки.

„Има няколко сайта, за които знаем. Работи се по тях. Нашият съвет е винетки да се купуват само от официалния сайт, от терминалите за самообслужване и от официалните мобилни приложения“, подчерта той.

