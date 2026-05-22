АПС: Ахмед Доган стана жертва на измама

Подписът на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е бил фалшифициран с цел отнемане на негови имоти, доходи и участия в търговски дружества. Това съобщиха от пресцентъра на „Алианс за права и свободи“ (АПС), позовавайки се на наетия от тях адвокат Веска Волева. Обвиненията идват на фона на продължаващия конфликт за собствеността на активите, управлявани доскоро от политика.

Според Волева схемата е започнала с подаване на невярно заявление до Агенцията по вписванията. В документа е посочено, че Доган продава дяловете си в „Сигда“ ООД, чрез която той контролираше и други дружества, посочва Евроком. Въз основа на тези действия почетният председател е отстранен от Съвета на директорите на ТЕЦ „Варна“ през август 2024 г. от бившия транспортен министър Данаил Папазов.

От АПС посочиха, че първоначално от службата по вписванията са установили несъответствия и са дали указания за поправка. Последвала е нова нотариална заверка на подпис и съдържание върху отделен лист, за която адвокатът твърди, че е неистинска. Към документите е приложена и декларация от Данаил Папазов пред Търговския регистър.

За да докажат твърденията си, от защитата са поръчали графологична експертиза. Тя е дала заключение, че положените подписи в документите не принадлежат на политика. Спорът за контрола върху активите и търговските дружества се разви публично след изтичането на информация за сериозни задължения на ТЕЦ „Варна“ към държавния доставчик „Булгаргаз“ и търговски банки, възлизащи на десетки милиони левове.

Юристът свързва прехвърлянето на фирмените дялове с последвалото физическо извеждане на Доган от комплекса в столичния квартал „Бояна“ на 12 април 2025 г. Тогава се стигна до високо напрежение и засилено полицейско присъствие пред имота, след като привърженици на формацията се събраха пред портите. От своя страна Данаил Папазов, в качеството си на собственик на фирмата „Делта Епсилон“, определи действията им като недопустимо нахлуване в частна собственост. Няколко месеца по-късно, през ноември същата година, емблематичните сгради в базата бяха напълно разрушени.

От пресцентъра на АПС критикуваха бързината, с която държавните и общински органи са издали всички необходими разрешителни за събарянето на постройките. Те отчетоха и липсата на реакция от страна на властите за извършване на задълбочена проверка на собствеността. Според формацията институциите са действали целенасочено.

„Просто държавата с цялата си мощ се е стоварила и поставила в услуга на едно лице“, заяви адвокат Волева, визирайки Папазов като подставено лице.

Въпреки подадените сигнали за събитията от април миналата година, прокуратурата все още не е излязла с окончателен акт по случая. Екипът на Ахмед Доган е подал нова жалба до държавното обвинение и молба до съда. Ако казусът не бъде разрешен на национално ниво, защитата планира да сезира европейските институции.

