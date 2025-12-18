АПС при президента: Първи предупредихме за модела „Пеевски"

кадър Нова телевизия

Представители на парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС) се срещнаха на „Дондуков" 2 с президента Румен Радев в рамките на консултациите преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

От името на формацията при държавния глава отидоха народните представители Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али и Явор Хайтов.

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната – Демократична България", във вторник държавният глава разговаря с "Възраждане" и "ДПС – Ново начало", а вчера – с "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). По-късно днес ще се срещне с представителите на МЕЧ.

"Ние първи ясно заявихме - още преди година и половина, за задаването на модела „Пеевски“ и необходимостта от реакция", заяви Хайри Садъков, председател на ПГ на АПС.

"Не подкреpихме първия кабинет "Желязков", преминахме през избори, които дадоха много отговори. Опитахме се да подкрепим кабинет в рамките на 51-ото Нaродно събрание с идея много важните приоритети да бъдат осъществени – там са еврозоната, Шенген. Трябваше да бъде спрян този модел на управление на държавата. Второ, трябваше да излезем от този кабинет, който бяхме подкрепили, стигнахме до обществената реакция на площада", посочи Садъков.

"Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент. Повече от 130 депутати формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото", каза Садъков.

"Не трябва да се допускат изборни манипулации, ако се стигне до изборния процес. Може би трябва да се търси национално съгласие за избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност на избора", посочи още той.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!